В Госпогранслужбе Украины опровергли заявление Моргенштерна о его въезде в страну

В Государственной пограничной службе Украины опровергли заявление российского рэпера Моргенштерна (настоящее имя Алишер Валеев) о его въезде в эту страну. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко.

«Если Моргенштерн сейчас в Украине, то мы на Марсе. Ответить другим образом не позволяет законодательство», — сказал он.

Ранее Валеев заявил, что «приехал» на Украину, несмотря на запрет.

В конце апреля Моргенштерн был признан угрозой нацбезопасности Украины, ему запретили пересекать границу страны. Это было сделано по представлению Службы безопасности Украины.