«Это днище»: Ваенга раскрыла подробности конфликта в самолете

Певица Елена Ваенга в беседе с «Пятым каналом» раскрыла подробности недавнего инцидента на борту самолета.

Она рассказала, что конфликт развязали якобы находившиеся в нетрезвом состоянии супруги, которых она не осуждает. «Если мужчина и виноват меньше, то по одной простой причине (это очень смешно!) — он был настолько пьян, что разговаривать не мог! Он кидался телефоном в близ сидящих людей. А у женщины была такая отборная брань петербургская! Ничего страшного, но просто…» — посмеялась певица.

Женщину успокаивали три стюардессы, но тщетно. Однако бортпроводницам удалось заснять поведение дебоширов на камеру. «Такое бывает со многими людьми. Это не значит, что она виновата во всем на свете. Она просто реально перепила», — заключила Елена. По ее словам, она отреагировала бы на случившееся спокойнее, если бы рядом не было сына. «Я изначально сказала: Не трогайте их». И пошла. Это очень важный момент! Но эта мадам вырвалась, меня догнала и стала при ребенке таким жестким матом говорить, что я сказала: «Вот сейчас сделайте что-нибудь. Перейти грань при детях для меня недопустимо. Это уже днище! Это днище!» — подвела итог Елена Ваенга.

Ранее участник ссоры с Ваенгой оценил инцидент в самолете.