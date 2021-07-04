МХАТ ответил Дорониной

Руководство и актеры Московского художественного академического театра имени Горького (МХАТ) обратились Татьяне Дорониной с открытым письмом, в котором призвали опровергнуть ранее сделанные бывшим худруком заявления, сообщает сайт kp.ru.

Несколько дней назад в Сети было опубликовано обращения с факсимиле (копией) Татьяны Дорониной к президенту России Владимиру Путину с просьбой поспособствовать уволить художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова, охарактеризовав ситуацию в театре как «хулиганский, извращенный, пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган»

Актеры и руководство МХАТа обратились к Дорониной с просьбой встретиться с коллективом, прибыть в театр и увидеть, как дела обстоят на самом деле.

«Если у Вас есть вопросы, если Вы хотите убедиться во всем вышесказанном собственнолично, мы готовы к открытому разговору. Потому что для нас совершенно очевидно, что Вы не владеете объективной информацией, фокус Вашей линзы смещен. Посмотрите то, что мы сделали за последний год. Мы готовы показать и рассказать, мы готовы к диалогу», — написали актеры и руководство МХАТа.

В письме коллектив театра высказал мнение о том, что Доронину дезинформируют, а письмо к Путину было написано не Дорониной.

Ранее стало известно, что Кремль не получил письмо Дорониной с просьбой уволить худрука МХАТа.