МХАТ ответил Дорониной

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Художественный руководитель МХАТ имени М. Горького, народная артистка СССР Татьяна Доронина Художественный руководитель МХАТ имени М. Горького, народная артистка СССР Татьяна Доронина
Художественный руководитель МХАТ имени М. Горького, народная артистка СССР Татьяна Доронина
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Руководство и актеры Московского художественного академического театра имени Горького (МХАТ) обратились Татьяне Дорониной с открытым письмом, в котором призвали опровергнуть ранее сделанные бывшим худруком заявления, сообщает сайт kp.ru.

Несколько дней назад в Сети было опубликовано обращения с факсимиле (копией) Татьяны Дорониной к президенту России Владимиру Путину с просьбой поспособствовать уволить художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова, охарактеризовав ситуацию в театре как «хулиганский, извращенный, пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган»

Актеры и руководство МХАТа обратились к Дорониной с просьбой встретиться с коллективом, прибыть в театр и увидеть, как дела обстоят на самом деле.

«Если у Вас есть вопросы, если Вы хотите убедиться во всем вышесказанном собственнолично, мы готовы к открытому разговору. Потому что для нас совершенно очевидно, что Вы не владеете объективной информацией, фокус Вашей линзы смещен. Посмотрите то, что мы сделали за последний год. Мы готовы показать и рассказать, мы готовы к диалогу», — написали актеры и руководство МХАТа.

В письме коллектив театра высказал мнение о том, что Доронину дезинформируют, а письмо к Путину было написано не Дорониной.

Ранее стало известно, что Кремль не получил письмо Дорониной с просьбой уволить худрука МХАТа.