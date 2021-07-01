Ким Кардашьян раскритиковали за то, что она «потеряла стыд» в Ватикане

Поклонники пристыдили американскую телезвезду Ким Кардашьян за неподобающий наряд, который она выбрала для поездки в Ватикан, сообщает Yahoo!Style.

Знаменитость приехала в резиденцию Папы Римского в компании модели Кейт Мосс и ее дочери. Кардашьян запечатлели в облегающем прозрачном белом платье с открытыми плечами, а также вырезами на талии, спине и бедрах.

Издание напомнило, что посетителям запрещено появляться в Ватикане в одежде без рукавов или с декольте, а также в нарядах длиной выше колен.

Отмечается, что в Сикстинской Капелле Кардашьян прикрывала наряд кожаным пальто, но поклонники в соцсетях не оценили ни платье, ни ансамбль.

«Интересно, как низко мы пали как цивилизация? Ким Кардашьян надела это в Ватикан. И никто не помешал ей войти внутрь», — написал один из пользователей Twitter.

Многие пользователи соцсетей отметили, что надевать «такое» в Ватикане «неуважительно» и «неуместно».

«Кимми, ты стыд потеряла? Мы понимаем, каково твое представление о правилах приличия, но нужно ли тебе показывать свои «активы» таким образом в ВАТИКАНЕ? Неуважительно», — написал другой пользователь.

Некоторые предположили, что Ким позволяет себе такое из-за чрезмерного богатства и отметили, что это не отменяет необходимости проявлять уважение, когда это необходимо.

Ранее Ким Кардашьян призналась, что хотела сбежать с собственной свадьбы.