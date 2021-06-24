Джастин Тимберлейк публично поддержал Бритни Спирс в деле об опекунстве

Бывший молодой человек Бритни Спирс, известный поп-певец Джастин Тимберлейк, поддержал артистку, заявив, что «никого нельзя удерживать против его воли». Об этом сообщает TMZ.

«После того, что мы сегодня видели, мы все должны постоянно поддерживать Бритни. Вне зависимости от нашего прошлого, хорошего или плохого, того, как давно это было...то, что происходит с ней сейчас, просто неправильно. Ни одна женщина не должна быть ограничена в праве принятия решений по поводу собственного тела», — сказал он.

Тимберлейк добавил, что «никто не обязан спрашивать разрешения на доступ к тому, ради чего он так усердно работал». Певец выразил надежду, что суд примет правильное решение и позволит Спирс самой управлять своей жизнью.

Ранее певица в ходе слушаний в суде в Лос-Анджелесе выступила против опекунства над ней со стороны ее отца. По словам артистки, ее отец контролирует ее «на все 100 000%, и ему это нравится». Она заявила, что хочет, чтобы опекунство, которое она считает «оскорбительным», прекратилось.