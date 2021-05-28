Биллу Косби отказали в досрочном освобождении

Телеведущему Биллу Косби отказали в условно-досрочном освобождении, сообщает CNN со ссылкой на комиссию по условно-досрочному освобождению штата Пенсильвания.

Причиной отказа стало то, что 83-летний шоумен не хочет посещать сеансы терапии для секс-преступников.

Билла Косби в 2018 году приговорили к 10 годам лишения свободы за изнасилование. В мае 2021 года комиссия рассмотрела просьбу его адвокатов об условно-досрочном освобождении. Представители Косби не удивились отказу. «Он позвонил мне и сказал, что если не пойдет на терапию, ему откажут. Но он продолжает настаивать на своей невиновности», — заявил адвокат Эндрю Уайатт.

При этом служба исполнения наказаний штата уже порекомендовала не выпускать Билла Косби из тюрьмы раньше назначенного срока.

26 апреля 2018 года присяжные в Пенсильвании признали звезду «Косби Шоу» виновным в сексуальном насилии под воздействием наркотиков над бывшей сотрудницей Университета Темпл Андреей Констанд в 2004 году.

Еще в 2019 году осужденный за изнасилование комик заявил, что его дело было подстроено, а присяжные приняли сторону обвинения в связи со сговором с прокуратурой.