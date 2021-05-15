Лоза попросил заблокировать выпуск шоу «Голос» из-за нарушения авторских прав

Певец и композитор Юрий Лоза будет судиться с Первым каналом в связи с нарушением авторских прав. Иск подан из-за использования его песни «Плот» в передаче «Голос», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку Мосгорсуда.

По утверждению артиста, телеканал нарушил права на композицию, написанную им в 1982 году. Дата рассмотрения иска в настоящий момент не уточняется.

Речь идет о выпуске передачи, показанной в эфире в октябре прошлого года. Потом его разместили на сайте телеканала в трех версиях.

Уточняется, что включение песни в телепередачу не было согласовано с автором. В результате он требует взыскать компенсацию в размере 4 млн руб, а также 1 млн руб за моральный вред.

Генеральный директор Semenov & Pevzner, представляющий истца Роман Лукьянов, уточнил, что подобный прецедент стал первым в судебной практике. Аналогичных требований, связанных с требованием к федеральному каналу заблокировать контент из-за музыки в составе программы, не было.

В свою очередь Первый канал еще не прокомментировал это судебное разбирательство.

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