«Корявая рука коронавируса»: Ургант рассказал о лечении

Шоумен Иван Ургант провел новый выпуск передачи «Вечерний Ургант» с дачи, где он работает удаленно из-за заражения коронавирусом.

По словам Урганта, у него нет температуры, однако чувствует он себя «мерзко» и пьет витамины, противовирусные препараты и лекарства, разжижающие кровь. «Корявая рука коронавируса пришла за самым лучшим из нас. За мной», — посмеялся он. «В тот самый момент, когда коронавирус в нашей стране уже никого не интересует, я прошу прощения, что опять возвращаю эту тему», — добавил телеведущий.

Работать удаленно Ургант планирует в течение двух недель. В это время, поделился он, гримироваться ему приходится самостоятельно.

О болезни Ивана Урганта стало известно 22 марта. Об этом телеведущий сообщил в своем аккаунте в Twitter. Позже в пресс-службе Первого канала сообщили, что шоумен во время болезни продолжит работу над программой «Вечерний Ургант» удаленно.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Нагиев не уйдет на самоизоляцию после того, как был гостем программы Ивана Урганта.