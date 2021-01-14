Леди Гага споет гимн США на инаугурации Джо Байдена
Александра Лисица
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Леди Гага споет гимн США на инаугурации избранного президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис 20 января, сообщает Variety со ссылкой на представителя артистки.
Кроме того, на мероприятии выступят певица Дженнифер Лопес и поэтесса Аманда Горман, первая в США обладательница Национального молодежной поэтической премии.
Полный список артистов, приглашенных на инаугурацию, пока неизвестен.
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