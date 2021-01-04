Умерла актриса Барбара Шелли

Звезда британских фильмов ужасов Барбара Шелли умерла в возрасте 88 лет, передает The Hollywood Reporter.

Ее агент сообщил, что она скончалась от осложнений после заражения COVID-19.

Шелли сыграла в таких фильмах, как «Женщина-кошка», «Распутин: Сумасшедший монах», «Деревня проклятых», «Горгона», «Дракула: Князь тьмы», «Куотермасс и колодец», в сериале «Доктор Кто» и других. Всего она снялась в более чем в 100 фильмах и сериалах за свою карьеру до 2000 года.