Задержаны подозреваемые в обмане вдовы Баталова

Фигуранты дела о мошенничестве с имуществом семьи Алексея Баталова задержаны, им предъявлены обвинения, передает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.

Следствие установило, что в результате обмана со стороны пары вдова и дочь известного артиста лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера и крупной суммы. «В рамках расследования уголовного дела Михаилу Цивину и Наталии Дрожжиной предъявлено обвинение... Фигуранты задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия», — уточнила Иванова

На спорное имущество ранее был наложен арест.

Актер Алексей Баталов умер в июне 2017 года на 89-м году жизни. В 2020 году в СМИ появились сообщения о том, что сблизившиеся с Баталовым незадолго до смерти люди якобы отобрали у его вдовы Гитаны Леонтенко и дочери-инвалида Марии жилье и деньги со счетов. Женщины написали заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело против Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина — они уверены, что нотариальные доверенности на управление недвижимостью и банковскими счетами семьи были получены мошенническим путем.

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