Ирину Скобцеву похоронят на Новодевичьем кладбище

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Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Скобцевой состоится в пятницу, 22 октября, на Новодевичьем кладбище в Москве, рассказал ее сын, режиссер Федор Бондарчук. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сына актрисы, режиссера Федора Бондарчука.

По его словам, церемония начнется в 14.00.

Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась 20 октября в возрасте 93 лет.

Актриса дебютировала в кино в 1955 году в фильме Сергея Юткевича «Отелло». Всего Скобцева сыграла около ста ролей, в том числе в картинах «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Зигзаг удачи», «Они сражались за Родину» и др.

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