«Эмми» за лучшую драматическую роль получила Зендая

Ника Пикекатлет
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Американская актриса Зендая получила премию «Эмми» как «Лучшая драматическая актриса». Трансляцию 72-й церемонии вручения ведет канал ABC.

Актриса получила статуэтку за главную роль в сериале «Эйфория».

В свою очередь, приз за «Лучшую мужскую роль» получил актер Джереми Стронг. Он стал победителем в номинации благодаря сериалу «Наследники», который был признан «Лучшим драматическим сериалом».

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