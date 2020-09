Поклонники не узнали страдающего болезнью Паркинсона Оззи Осборна

Страдающего болезнью Паркинсона британского рок-музыканта Оззи Осборна не узнают поклонники, передает издание Daily Mail.

Фотографам удалось заснять 71-летнего музыканта в машине вместе с женой Шэрон. На снимках поседевший и усталый Оззи Осборн смотрится в зеркало. До этого он не появлялся на публике несколько месяцев.

Ранее рокер, лечение болезни которого было приостановлено из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, пожаловался на невыносимые боли.

EXCLUSIVE: Ozzy Osbourne looks nearly unrecognizable with his grey hair as he is pictured out for the first time in months https://t.co/jl2Zo3U5a1