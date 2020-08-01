РЕН: Жена рэпера Картрайта призналась в убийстве супруга

Супруга рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марина Кохал признала вину в убийстве мужа во время допроса. Об этом сообщает РЕН.

Следователи пока не установили мотив убийства, так как женщина отказалась отвечать на этот вопрос, сославшись на плохое самочувствие.

Способ убийства также остается неустановленным.

При этом адвокат Кохал Ирина Скурту заявляет, что ее подзащитная вину не признает и настаивает на том, что расчленила уже мертвого мужа.

На данный момент подозреваемая находится в суде, в скором времени ей изберут меру пресечения.

30 июля тело погибшего участника Versus Battle отправили на экспертизу. Его супруга Марина Кохал заявила, что он умер четыре дня назад от передозировки наркотиков, и она решила расчленить тело и избавиться от него, чтобы сохранить репутацию мужа.

Если ее версия подтвердится, женщине придется отвечать по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших»). Ранее СМИ сообщали, что наркотиков в крови Энди Картрайта не обнаружено, однако пока официальных данных об этом правоохранители не предоставляли.

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