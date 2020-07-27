Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак»
Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала «Ведьмак» (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Над фильмом под названием «Ведьмак: Происхождение» (The Witcher: Blood Origin) будут работать сценарист и продюсер Лорен Шмидт Хиссрик и режиссер Деклан де Барра.
«За 1 200 лет до Геральта миры чудовищ, людей и эльфов слились в один, так появился первый ведьмак», — пишет Netflix в Twitter.
Сроки выхода картины не раскрываются.
Первый сезон фантастического сезона «Ведьмак» состоялся на Netflix 20 декабря 2019 года. Новый сезон будет называться не просто «Ведьмак-2» — он должен получить подзаголовок «Таинственные монстры». Премьера сезона, в котором главный герой столкнется с таинственными монстрами, запланирована на 2021 год.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Ведьмак», «Король тигров» и «Ты»: самые популярные сериалы Netflix
— Второй сезон «Ведьмака» избавится от скачков во времени