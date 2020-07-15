Канье Уэст передумал и все еще может поучаствовать в президентской гонке США

Рэпер Канье Уэст все еще может поучаствовать в президентской гонке США в 2020 году, сообщает TMZ.

В среду, 15 июля, Канье Уэст сделал свой первый официальный шаг на пути в Белый дом. Он подал в Федеральную избирательную комиссию первую форму заявления, необходимого для участия в выборах. Однако рэпер до сих пор не представил более важный документ — заявление о кандидатуре.

Ранее политтехнолог и участник избирательной кампании рассказал, что Канье Уэст выбыл из предвыборной президентской гонки и он больше не хочет становиться главой государства.

О желании баллотироваться в президенты США Канье Уэст объявил в начале июля. Его поддержал изобретатель Илон Маск, опубликовав в Twitter пост в поддержку Канье Уэста. После эпатажного интервью Forbes, в котором Канье Уэст выступил против вакцинирования, Илон Маск удалил твит.

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