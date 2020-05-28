Владельцы кинотеатров отреагировали на рекомендации по открытию кинозалов

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин прокомментировал опубликованные ранее рекомендации Роспотребнадзора, связанные с открытием кинотеатров во время борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает ТАСС.

Рекомендации он считает разумными и исполнимыми, хотя и требующими дополнительных расходов. «Большое спасибо и Минкультуры за то, что так оперативно поддержали, и Роспотребнадзору за то, что не стали проявлять излишнего творчества. Понятно, что должны быть рекомендации, ограничения, но они выглядят разумно, исполнимо», — оценил документ, в которых есть пункты соблюдении санитарной дистанции и обеспечении гостей доступом к дезинфицирующим средствам.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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