Бойфренд Бабкиной рассказал, когда выпишут певицу

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Бойфренд артистки Надежды Бабкиной Евгений Гор рассказал о предстоящей выписке певицы после госпитализации с пневмонией.

Этому он посвятил новый пост в Instagram. Гор подтвердил, что остается на связи с Бабкиной каждый день. «У нее уже, как всегда, планов миллион и она рвется в бой. С трудом удается обуздать энергию. Врачи планируют отпустить ее домой через 7-10 дней уже полностью здоровой!» — написал он.

Народную артистку РСФСР, руководителя театра «Русская песня» Надежду Бабкину госпитализировали с пневмонией в одну из столичных клиник 6 апреля.

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