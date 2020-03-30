Кантри-музыкант Джо Диффи умер от связанных с коронавирусом осложнений

Американский кантри-музыкант Джо Диффи умер на 62-м году жизни, передает Variety со ссылкой на представителя музыканта.

У обладателя «Грэмми» был диагностирован коронавирус COVID-19. 29 марта он скончался из-за осложнений, связанных с заболеванием.

Смерть Диффи уже прокомментировал кантри-музыкант Кит Урбан, супруг актрисы Николь Кидман. «Не могу поверить новостям о Джо Диффи. Я всем сердцем с его семьей, друзьями и фанатами, к последним прошу причислить и меня самого», — написал Урбан в Instagram.

Всего артист записал 13 альбомов. Два из них стали платиновыми, еще два — золотыми. Премию «Грэмми» за лучшее исполнение кантри-песни Джо Диффи получил за композицию Same Old Train.