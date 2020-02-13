Граффити в стиле Бэнкси появилось в Бристоле
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В британском городе Бристоль появилось граффити, которые выполнено в похожем на уличного художника Бэнкси стиле. Об этом сообщает Independent.
Уточняется, что арт-объект был выполнен накануне Дня всех влюбленных.
Так внизу белого фасада здания была изображена стреляющая из рогатки девочка, а выше — красное пятно из цветов.
Отмечается, что пока художник официально не подтвердил свою причастность к работе.
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