В сети появилось первое видео со съемок новых «Сватов»

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В Instagram, посвященном съемкам седьмого сезона сериала «Сваты», появились первые видеоролики, сделанные на съемочной площадке проекта.

В частности, можно увидеть, как проходят съемки эпизода, посвященного празднованию Масленицы. Артисты, актеры массовых сцен и дублеры в кадре фотографируются, танцуют и готовятся к дублю.

Сериал «Сваты» выходит с 2008 года. Новый сезон выйдет после восьмилетней паузы в 2020 году.

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