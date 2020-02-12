В сети появилось первое видео со съемок новых «Сватов»
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В Instagram, посвященном съемкам седьмого сезона сериала «Сваты», появились первые видеоролики, сделанные на съемочной площадке проекта.
В частности, можно увидеть, как проходят съемки эпизода, посвященного празднованию Масленицы. Артисты, актеры массовых сцен и дублеры в кадре фотографируются, танцуют и готовятся к дублю.
Сериал «Сваты» выходит с 2008 года. Новый сезон выйдет после восьмилетней паузы в 2020 году.
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