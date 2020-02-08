Певец Юрий Лоза рассказал, какую получает пенсию

Российский певец и композитор Юрий Лоза рассказал в интервью «Вечерней Москве», в каком размере он получает пенсию.

По словам артиста, ранее ему выдавали всего девять тысяч рублей, но, когда ее подняли, он стал получать 12 тысяч рублей.

Певец также рассказал, что помимо пенсии, он получает гонорары за музыкальные композиции и тексты песен, а также собственные статьи в СМИ.

Надбавки ему не выплачивают, так как прибыль от творчества у него уже есть.

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