Создательница «Ведьмака» рассказала, что ожидать от второго сезона
Создательница сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт Хисcрих рассказала, что может произойти с героями шоу во втором сезоне. Об этом сообщает издание Independent.
По словам Хиссрик, новый сезон будет отличаться от прежнего своей последовательностью.
Ранее критики сильно возмущались тем, что в сериале ряд героев, в том числе Йеннифэр из Венгерберга и Цири, появились намного раньше, чем в книге Анджея Сапковского, по мотивам которой был создан проект.
«В результате тем, кто нас критиковал, сильно повезет, потому что второй сезон построен совершенно по-другому», — сказала Хисcрих.
Она отметила, что в первом сезоне пришлось нарушить хронологию ради раскрытия самого главного героя — Ведьмака.
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