Любимые серьги Людмилы Зыкиной ушли с молотка за 2,3 млн рублей

В Москве 22 декабря на мемориальном аукционе продаются драгоценности народной артистки СССР Людмилы Зыкиной. Уже проданы любимые серьги певицы, которые она называла «Мои серьги», за 2,3 млн руб. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что серьги имеют вставки из сапфиров и бриллиантов старинной огранки.

Кроме того, за 1,2 млн руб. продано золотое колье со 127 бриллиантами, подаренное Зыкиной, по семейному преданию, экс-президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым.

Всего на аукционе представлены 63 предмета артистки. Из ювелирной коллекции: гарнитуры, броши, браслеты, часы и перьевая ручка. Также выставлены пластинки, личные вещи, бижутерия.

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