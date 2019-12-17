Парижские артисты протестуют против пенсионной реформы «Марсельезой»

Артисты парижского театра Опера Бастилии поддержали акцию протеста против пенсионной реформы, передает РИА «Новости».

Они вышли на ступеньки театра с песнями, чтобы поприветствовать шествие участников акции. Оркестр театра, в частности, исполнил гимн Франции — «Марсельезу». «Опера будет жить! Будет петь! Будет танцевать!», — скандировали артисты.

Общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы проходит во Франции с 5 декабря. Лишиться ряда привилегий и специальных условий в результате изменений в законодательстве могут, в частности, и артисты.

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