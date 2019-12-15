Телеканал «Россия 1» не пропустил в эфир слово «протесты» в песне «Би-2»

Телеканал «Россия-1» во время трансляции выступления группы «Би-2» на церемонии вручения музыкальной премии «Виктория» приглушил слово «протесты» в песне исполнителей. Соответствующее видео размещено на официальном канале «Би-2» в YouTube.

Речь идет о песне «Люди на эскалаторах», которую группа исполнила вместе с певцами Леонидом Агутиным и Manizha.

Под видео солисты «Би-2» написали: «Угадайте, какое слово вырезали на 01:25».

Некоторые из комментаторов высказались, что подобные «проявления цензуры» их пугают.

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