Джастин Бибер рассказал о наркозависимости и депрессии

Канадский певец Джастин Бибер рассказал о депрессии и употреблении наркотиков, сообщает «Би-би-си».

Исполнитель написал эмоциональное эссе о том, как он стал «самым ненавистным человеком в мире» благодаря череде «плохих решений».

Бибер сообщил фанатам, что у него было все, что он только может пожелать, а постоянные похвалы, которые он получал с 13 лет, исказили его взгляды на жизнь.

«Другие делали все для меня, поэтому я не знал даже об основах ответственности», — заявил Бибер.

Он рассказал, что стал озлобленным, обиженным и неуважительным к женщинам. Имея миллионы в банке, он пристрастился к наркотикам, признался певец.

Однако, будучи набожным христианином, Бибер рассказал, что его вера, поддержка друзей и семьи, включая его жену Хейли Болдуин, помогли изменить его жизнь. Однако ему потребовались году, чтобы прийти в себя.