На члена группы Guns' N' Roses напали с ножом

Бывший барабанщик Guns' N' Roses Стивен Адлер был госпитализирован после того, как ему во время нападения нанесли ножевое ранение. Об этом сообщает TMZ.

Неизвестный позвонил в службу спасения из дома музыканта в Лос-Анджелесе.

По приезде сотрудников полиции и медучреждения выяснилось, что музыканту нанесли ножевое ранение в живот.

Медики сообщили, что полученная травма не угрожает жизни Адлера. Существует предположение, что барабанщик мог покалечить сам себя, поскольку долгое время он страдал от наркотической зависимости. Из-за этого ему в 1990-м году пришлось оставить музыкальный коллектив.

Ранее сообщалось, что барабанщик трибьют-группы Korn пережил инсульт во время концерта.