Умерла 22-летняя дочь сооснователя Slipknot

Один из сооснователей ню-метал-группы Slipknot Шон Крейен, выступающий на сцене в маске клоуна, потерял дочь.

Как сообщается в твиттере коллектива, 22-летняя Габриэль скончалась 18 мая. В официальном обращении к поклонникам Шон Крейен попросил уважать право его семьи на личную жизнь в это тяжелое время.

Что именно стало причиной смерти Габриэль Крейен, не уточняется.

49-летний Шон «Клоун» Крейен — сооснователь и один из двоих перкуссионистов Slipknot. У него остались еще два сына и старшая дочь.

Ранее Slipknot анонсировали первый за пять лет альбом. Пластинка под названием We Are Not Your Kind должна выйти 9 августа.