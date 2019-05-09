Глава Союза журналистов охарактеризовал Доренко

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Председатель Союза журналистов России Владимир Соловье охарактеризовал скончавшегося 9 мая ведущего Сергея Доренко, сообщает РИА «Новости».

По его словам, он хорошо знал Доренко, они делали репортажи для программы «Время».

Соловьев отметил, что пару недель назад Доренко выступал в Доме журналистов, собрал полный зал.

«К его творчеству можно относиться по-разному, но это был - ужасное слово «был» - один из самых талантливых и харизматичных журналистов России».

Он назвал его смерть ужасной потерей.

Ранее стало известно, что Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.

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