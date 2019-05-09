Причину гибели Доренко за рулем мотоцикла назвали СМИ

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Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер за рулем своего мотоцикла в центре Москвы в результате остановки сердца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

По его словам, в настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы.

«По предварительной информации, у него остановилось сердце, когда он сидел за рулем мотоцикла», — сказал источник.

Ранее стало известно, что главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.

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Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.