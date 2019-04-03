Появился новый тизер «Игры престолов»

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Телеканал HBO опубликовал новый тизер финального сезона сериала «Игра престолов». Ролик был выложен на ютубе.

Видео не имеет определенного сюжета, кроме того, на нем не представлен ни один из героев.

На кадрах запечатлен разрушенный замок Винтерфелл и брошенный во дворе валирийский меч Джона Сноу.

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Ранее сообщалось, что вышел трейлер финального сезона «Игры престолов».

В России премьера первого эпизода восьмого сезона «Игры престолов» состоится 15 апреля.