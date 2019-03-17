Врачи прокомментировали состояние Марлена Хуциева
Врачи рассказали о состоянии известного кинорежиссера Марлена Хуциева, которого госпитализировали в московскую больницу 16 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По последним данным, Хуциев находится в реанимации в Боткинской больнице. Сейчас он в сознании. За его здоровьем тщательно наблюдают специалисты.
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Других подробностей о состоянии здоровья известного российского пока нет.
Ранее сообщалось, что режиссер фильма «Весна на Заречной улице» Марлен Хуциев попал в реанимацию с внутренним кровотечением.