Врачи прокомментировали состояние Марлена Хуциева

Врачи рассказали о состоянии известного кинорежиссера Марлена Хуциева, которого госпитализировали в московскую больницу 16 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По последним данным, Хуциев находится в реанимации в Боткинской больнице. Сейчас он в сознании. За его здоровьем тщательно наблюдают специалисты.

Реклама

Других подробностей о состоянии здоровья известного российского пока нет.

Ранее сообщалось, что режиссер фильма «Весна на Заречной улице» Марлен Хуциев попал в реанимацию с внутренним кровотечением.