Prodigy отменили концерт в России после смерти вокалиста
Британская группа Prodigy заявила об отмене концертов после смерти вокалиста Кита Флинта, передает РИА «Новости».
«После трагической смерти Кита Флинта все предстоящие выступления Prodigy будут немедленно отменены», — говорится в сообщении группы.
Реклама
Вокалист английской группы The Prodigy Кит Флинт заявлял в интервью в 2015 году, что намерен совершить суицид, когда ему «надоест».
Ранее в официальном аккаунте The Prodigy сообщили, что Кит Флинт покончил с собой. Британская полиция считает, что причины смерти музыканта являются «естественными».