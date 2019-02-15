Бер отреагировал на скандальное отстранение

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Главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером» Илья Бер прокомментировал решение Первого канала отстранить его от участия в передачах, назвав его справедливым, но огорчительным для всех. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он признал свою вину перед коллегами, которые пострадали из-за всей этой ситуации, однако продолжил настаивать на своей правоте.

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«У меня не версия, у меня правда», — заявил Бер.

Ранее сообщалось, что участник интеллектуальных шоу Анатолий Вассерман высказался о скандальном отстранении Друзя.

Редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил магистра интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в попытке подкупа. Друзь ответил, что редактор передачи сам настойчиво предлагал раскрыть правильные варианты перед съемками.