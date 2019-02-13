Дракой закончился эфир «Пусть говорят» о женах Ивана Краско

Эфир телепрограммы «Пусть говорят» на «Первом канале» закончился дракой между директором советского и российского актера Ивана Краско Вячеславом Смородиным и новым избранником экс-супруги артиста. Фрагмент выпуска был опубликован на сайте «Первого канала».

Во время эфира гости студии обсуждали распавшийся брак Краско с его молодой студенткой Натальей Шевель. В студию пригласили директора актера, который сразу же сцепился с молодым человеком Шевель.

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«Ты откуда взялся, попугай?», — возмутился Смородин.

Ранее Наталья Шевель раскрыла причины развода с 88-летним Иваном Краско.