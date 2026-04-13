Последние секунды жизни водителя, разбившегося в ДТП с фурой, попали на видео

В Сергиевском районе Самарской области столкнулись УАЗ «Патриот» и тягач Volvo с полуприцепом. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

«Около 18:00 водитель УАЗа, мужчина 1973 года рождения, ехал со стороны Самары и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком, за рулем которого был водитель 1985 года рождения. После удара УАЗ загорелся», – говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белая машина выезжает на встречную полосу движения и врезается в фуру. На кадрах с места аварии заметно, что УАЗ выгорел полностью. По данным канала, водитель отечественного транспорта получил травмы, несовместимые с жизнью.

