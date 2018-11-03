Алек Болдуин отрицает свое участие в драке за парковочное место

Американский актер Алек Болдуин заявил, что он не участвовал в драке за парковочное место, сообщает The Guardian.

Он отрицает, что ударил другого водителя по лицу, пытаясь занять место для своей машины.

«В обычной ситуации я не стал бы никогда комментировать что-либо настолько ошибочное, как сегодняшняя история. Однако скажу, что утверждение о том, что я якобы ударил кого-то из-за парковочного места, - это ложь », - написал Болдуин в твиттере.

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Он также добавил, что обвинение людей в различных нарушениях стало чем-то вроде «спорта», однако это не значит, что все эти заявления являются истинными.

Ранее на арест актера отреагировал президент США Дональд Трамп.