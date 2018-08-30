Глава комитета Госдумы по культуре прокомментировала смерть Кобзона

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Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская подтвердила сообщения о смерти народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона, передает агентство городских новостей «Москва».

«Да, с очень большим прискорбием мы вынуждены это подтвердить, что Иосиф Давыдович скончался», — сказал Ямпольская.

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Ямпольская также рассказала, что в данный момент отсутствует информация о дате и месте прощания с Кобзоном.

Ранее сообщалось, что российский певец Лев Лещенко подтвердил смерть певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона.

27 июля 2018 года в СМИ появилась информация, что борющийся с онкологическим заболеванием Кобзон уже неделю находится в больнице в Москве. Позднее сообщалось, что Кобзон находится в коме и его подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Сестра певца опровергла эту информацию. По ее словам, Кобзон находился на плановом лечении.