Глава комитета Госдумы по культуре прокомментировала смерть Кобзона
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская подтвердила сообщения о смерти народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона, передает агентство городских новостей «Москва».
«Да, с очень большим прискорбием мы вынуждены это подтвердить, что Иосиф Давыдович скончался», — сказал Ямпольская.
Ямпольская также рассказала, что в данный момент отсутствует информация о дате и месте прощания с Кобзоном.
Ранее сообщалось, что российский певец Лев Лещенко подтвердил смерть певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона.
27 июля 2018 года в СМИ появилась информация, что борющийся с онкологическим заболеванием Кобзон уже неделю находится в больнице в Москве. Позднее сообщалось, что Кобзон находится в коме и его подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Сестра певца опровергла эту информацию. По ее словам, Кобзон находился на плановом лечении.