СК Армении: подаренную Саргсяну картину Айвазовского ранее похитили

Следователи Армении занимаются установлением обстоятельств, при которых в 2017 году бывшему президенту страны Сержу Саргсяну была подарена картина Ивана Айвазовского «Корабль в море», которая была ранее похищена, передает РИА «Новости».

«По предварительным данным, в 2017 году на сайте благотворительного фонда «Пюник» была размещена информация о том, что третьему президенту Армении была подарен холст «Корабль в море» работы Айвазовского, после чего в прессе появилась информация о том, что картину ранее похитили», — сообщили в СК Армении.

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По предварительным данным СК, 13 января 2011 года картина «Корабль в море» была похищена во время разбойного нападения на квартиру директора корпорации «Русское золото» в России.

В 2017 году сообщалось, что в Швейцарии сняли с торгов похищенную в России картину Айвазовского «Море».