Сталкеру запретили приближаться к дочери Майкла Джексона

Суд запретил мужчине по имени Николас Льюис Стивенс приближаться к единственной дочери покойного поп-певца Майкла Джексона — Пэрис, пишет TMZ.

В распоряжение издания попали судебные документы, согласно которым Пэрис жалуется на постоянные преследования со стороны Стивенса в Сети и не только. Так, по ее словам, она встретилась с ним в звукозаписывающей студии, и он признался, что постоянно ходит туда и однажды прождал ее 15 часов.

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Друзья 20-летней начинающей актрисы также не раз встречались с неадекватным поклонником. А задержан он был после того, как стал намекать девушке на скорую расправу.

В итоге сталкеру временно запретили приближаться к Джексон на расстояние менее 100 ярдов (91 метр) и связываться с ней любым способом, пока позже в июле не пройдет судебное слушание.