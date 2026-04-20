«Радиостанция Судного дня» заговорила о «принуждении»

УВБ-76, более известная как «Радиостанция Судного дня», вышла в эфир с новым сообщением. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность станции.

Радиостанция «ожила» в 11:32 по московскому времени, передав в эфир двойную шифровку со словами «принуждение» и «рюшосбой». Ранее эти слова не звучали на волнах станции.

До этого УВБ-76 выходила в эфире 19 апреля в 00:09 мск. Новое зашифрованное сообщение содержало в себе слово «пелевизатор», а также дважды повторяло набор цифр «2304 2304». Подписчики канала «УВБ-76 логи» попытались разгадать сообщение. Некоторые связали его с известным писателем Виктором Пелевиным. Один из пользователей интернета допустил, что это может быть анонс его новой книги, которая должна выйти 23 апреля.

Радиостанция УВБ-76 вещает с 1970-х годов. В эфире обычно транслируется жужжащий сигнал, за что в народе ее стали называть «Жужжалка». Кроме того, ее часто называют «Радиостанцией Судного дня». По некоторым данным, УВБ-76 может быть частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, которая якобы до сих пор используется Россией.

Ранее передатчик похожей на «Радио Судного дня» станции нашли на базе в Германии.