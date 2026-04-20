Женщину арестовали за ложное сообщение об изнасиловании, ставшее вирусным в сети

Daily Mail: британку арестовали за ложное сообщение в сети об изнасиловании
В Великобритании женщина была арестована по подозрению в ложном сообщении о преступлении после того, как ее публикация в соцсетях о совершенном групповом изнасиловании вызвала широкий общественный резонанс, пишет Daily Mail.

В соцсетях распространилось сообщение, в котором утверждалось, что на территории рекреационного комплекса в районе Милтон-Реджис на женщину напали четверо мужчин и изнасиловали ее. Публикация быстро набрала популярность и вызвала обеспокоенность среди жителей.

В полиции заявили, что прямого обращения по поводу предполагаемого преступления не поступало. Тем не менее, правоохранители начали проверку на основании распространённой информации.

По итогам первоначального расследования офицеры не обнаружили доказательств того, что описанное преступление действительно имело место. В итоге полицейские задержали женщину, связанную с публикацией, и доставили ее в участок для допроса.

Позднее она была освобождена под залог до завершения дальнейших следственных действий.

Ранее студентка обиделась на парня, который не хотел общаться, и выдумала свое похищение.

 
