Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Землетрясение и цунами в ЯпонииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Суд запретил DW распространять фейковые обвинения в адрес Абрамовича

Global Look Press

Гамбургский суд запретил медиакомпании Deutsche Welle (организация признана в РФ нежелательной, иноагент) публиковать и распространять утверждения о якобы причастности российского бизнесмена Романа Абрамовича к деятельности по отмыванию денег. Об этом сообщил адвокат Абрамовича Йоахим Штайнхёфель, пишет ТАСС.

Решение суда касается статьи, опубликованной Deutsche Welle 28 января этого года с заголовком: «Расследования по делу об отмывании денег: обыск в Deutsche Bank».

Как выяснилось в ходе разбирательства, материалы изначально основывались на неподтвержденном слухе, опубликованном в немецкой газете, который затем был распространен информационным агентством DPA без должного фактчека, утверждает правозащитник. Уточняется, что Абрамович ведет судебное разбирательство против DPA.

До этого стало известно, что Романа Абрамовича внесли в базу украинского сайта «Миротворец» в 2022 году. На сайте в причинах включения бизнесмена в список указаны поддержка российской армии, лоббирование интересов российских властей и поставка оружия.

Ранее NYT узнала об участии Абрамовича в судьбе раненых российских солдат.

 
Теперь вы знаете
Как организовать сборы на ипотеку и не попасть под уголовку? Юрист раскрыл риски, о которых молчат блогеры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
