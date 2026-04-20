Суд запретил DW распространять фейковые обвинения в адрес Абрамовича

Гамбургский суд запретил медиакомпании Deutsche Welle (организация признана в РФ нежелательной, иноагент) публиковать и распространять утверждения о якобы причастности российского бизнесмена Романа Абрамовича к деятельности по отмыванию денег. Об этом сообщил адвокат Абрамовича Йоахим Штайнхёфель, пишет ТАСС.

Решение суда касается статьи, опубликованной Deutsche Welle 28 января этого года с заголовком: «Расследования по делу об отмывании денег: обыск в Deutsche Bank».

Как выяснилось в ходе разбирательства, материалы изначально основывались на неподтвержденном слухе, опубликованном в немецкой газете, который затем был распространен информационным агентством DPA без должного фактчека, утверждает правозащитник. Уточняется, что Абрамович ведет судебное разбирательство против DPA.

