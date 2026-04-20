20 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в России и мире, приметы и события истории

20 апреля в России чествуют доноров крови. В мире под эгидой ООН празднуют День китайского языка — одного из самых сложных в мире. По народному календарю — Акулинин день, на Руси считали, что сегодня в водоемах пробуждаются русалки. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 20 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и в мире 20 апреля

* Национальный день донора крови в России

Этот праздник — знак искренней благодарности всем, кто добровольно сдает свою кровь, чтобы спасать чужие жизни. Дата официально учреждена в 2007 году, но ее корни уходят в далекое прошлое. 20 апреля 1832 года петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф совершил первое в истории России успешное переливание крови, которое спасло жизнь женщине с послеродовым кровотечением. Это событие положило начало развитию донорства в нашей стране.

В преддверии праздника, с 13 по 19 апреля, в России традиционно проходит Неделя популяризации донорства крови и костного мозга. А 20 апреля во многих городах запланированы масштабные акции по сдаче крови.

Кстати Статус «Почетный донор России» присваивается тем, кто сдал кровь 40 и более раз или плазму — 60 раз.

* День карельской и вепсской письменности

Праздник отмечается в Карелии, а также в регионах компактного проживания этих народов (Вологодская, Ленинградская области). Он учрежден в 1989 году, когда были официально утверждены алфавиты карельского и вепсского языков. В рамках празднования в 2026 году с 20 по 26 апреля пройдет межрегиональная акция «Диктант на карельском и вепсском языках».

* День китайского языка в ООН

Этот международный праздник учрежден Организацией Объединенных Наций в 2010 году. Дата приурочена к традиционному китайскому празднику Гуюй (в переводе — «Дождь зерна»), который посвящен легендарному Цан Цзе — мифическому создателю китайских иероглифов. Согласно преданию, после того как Цан Цзе изобрел письменность, с небес пролился дождь из хлебных зерен.

20 апреля 2026 года ООН проводит виртуальный форум под названием «Fluent Futures Forum: изучение китайского языка и вовлечение молодежи в многоязычный мир ООН 2.0».

Создатель китайских иероглифов Цан Цзе Wikimedia Commons

* Дeнь мoбилизaциoнныx пoдpaздeлeний МВД ΡФ

Дата установлена приказом МВД России в 2004 году в память о создании в 1939 году первого самостоятельного мобилизационного отдела в системе НКВД.

Сотрудники мобилизационных подразделений отвечают за обеспечение боевой готовности и перевод органов внутренних дел на особый режим работы в случае чрезвычайных ситуаций и в период военного времени.

Веселые праздники 20 апреля • День двойников. Веселый праздник, основанный американским тележурналистом Джеком Этцелем, который однажды спросил у прохожих, на каких знаменитостей они похожи. Сегодня отличный повод найти своего двойника среди коллег или друзей. • День охоты на королевского кракозябра. Это праздник в честь воображаемых существ, которых каждый рисовал в детстве. Его идея — вернуться в беззаботное время, дать волю фантазии и напомнить себе о важности творчества и свободы мысли в любом возрасте.

Что отмечают в разных странах 20 апреля

День почтовой службы — Япония. Дата приурочена к событиям 1871 года, когда в Японии была создана современная почтовая служба по западному образцу, пришедшая на смену старой системе гонцов.

День перевернутого ананасового пирога — США. Американцы обожают ананасовый пирог. Секрет десерта в том, что ананасы и вишня выкладываются на дно формы, заливаются тестом. После выпекания пирог переворачивается, и нарядная карамелизированная фруктовая начинка оказывается сверху.

Фестиваль воздушных змеев — Китай. Праздник проходит в китайском городе Вэйфань с 1984 года. Он посвящен драконам — добрым и милостивым существам из китайской мифологии. Каждую середину апреля более 100 тысяч участников из 60 стран собираются на грандиозное шоу, которое по масштабу сравнивают с открытием Олимпийских игр. В программе — конкурсы, мастер-классы, состязания за звание «Короля бумажного змея», а также кулинарные и торговые ярмарки.

Религиозные праздники 20 апреля

* День памяти преподобного Георгия, митрополита Митиленского

Преподобный Георгий жил в VIII веке. Он с детства решил посвятить себя Богу: вел очень скромную, чистую жизнь, отказался от мирских удовольствий и стал монахом. В то время в Византийской империи были жестокие гонения на тех, кто почитал иконы. Георгий, как верный христианин, подвергся преследованиям за веру.

Позже, когда иконоборческая ересь закончилась, Георгия поставили митрополитом в городе Митилена на греческом острове Лесбос.

Святой Георгий прославился тем, что творил чудеса. Он исцелял больных, изгонял злых духов из людей, которые были одержимы нечистой силой. Церковь чтит его как праведника, чудотворца и поборника православной веры.

Народные праздники 20 апреля

* Акулинин день

Свое название праздник получил в честь раннехристианских мучеников — Руфина и Акилины в русской народной традиции ее имя трансформировалось в более привычное и звучное — Акулина, или святая Акулина. Согласно церковному преданию, эти подвижники сумели обратить в христианскую веру двести римских воинов, за что впоследствии приняли мученическую смерть.

В крестьянском календаре день был наполнен не только церковными, но и языческими мотивами. В народе верили, что именно в это время, после долгой зимней спячки, в реках и озерах окончательно пробуждаются русалки. Считалось, что проснувшиеся духи воды могут быть как милостивыми, так и опасными для человека.

Чтобы задобрить обитательниц водоемов и заручиться их благосклонностью, хозяйки совершали особый обряд. Женщины отправлялись к берегу реки или озера, неся с собой свои нарядные одежды — сарафаны, ленты, платки. Эти вещи оставляли у воды в качестве дара, чтобы русалки не гневались, не мутили воду и не вредили домашнему скоту.

Но при этом женщины проявляли и осторожность: они обязательно брали с собой небольшой букетик полыни. Согласно поверьям, резкий горький запах этого растения способен отпугнуть русалок и защитить человека от их козней. Считалось, что если русалка попытается подойти слишком близко или, того хуже, защекотать до смерти — достаточно протянуть к ней полынную веточку, и она тут же отступит.

Именины 20 апреля

* Акулина;

* Георгий;

* Даниил;

* Аркадий;

* Нил;

* Петр;

* Прокопий;

* Егор;

* Евдокия.

Приметы: что можно и что нельзя делать 20 апреля

* Приметы о погоде

Дождливый день — к скудному урожаю яровых.

Дождь на Акулину — хорошая калина.

Если небо к вечеру звездами усыпано — в лесу будет много грибов и ягод.

Если утром заморозки — быть щедрому урожаю гречихи.

Какая погода стоит на Акулину — такая будет и 20 сентября.

Что можно делать 20 апреля

* Проветрить жилище — чтобы выгнать болезни и впустить в дом свежий, чистый воздух.

* Испечь пироги с ягодной начинкой — для привлечения в дом богатства.

* Провести время в одиночестве или на природе.

* Заниматься домашними делами.

Что нельзя делать 20 апреля

* Устраивать шумные посиделки, громко петь, много и беспричинно смеяться.

* Рассматривать в окно луну — могут случиться неприятности.

* Шуметь рядом с водоемами, бросать в них монеты.

* Резать новую буханку хлеба после захода солнца — риск ссор и бедности.

Лунный календарь 20 апреля

Фаза Луны: растущая Луна, 4-й лунный день.

Луна в знаке Близнецы.

Если верить прогнозам астрологов, этот день полон противоречивой энергии. С одной стороны, растущая Луна и Близнецы подталкивают к активности: это отличное время для построения планов. Однако лунные сутки несут пассивную энергетику, поэтому лучше провести день в спокойном размышлении, наедине с собой, обдумывая насущные вопросы.

Согласно звездным раскладам, это удачный день для деловых встреч, заключения договоров, финансовых и торговых операций, но только при условии взвешенного и прагматичного подхода. Необоснованный риск и поверхностные суждения лучше исключить. Также это хороший период для домашних дел, общения с семьей и рутинной работы. А вот от новых знакомств, дальних поездок и смены работы астрологи советуют воздержаться.

Важный астрологический нюанс дня: именно 20 апреля Солнце переходит в знак Тельца, открывая сезон этого земного знака. Этот переход дарит дополнительную энергию стабильности и комфорта.

20 апреля родились люди под знаком зодиака Телец, который относится к земной стихии и находится под управлением планеты Венера.

Какие исторические события произошли 20 апреля

* 1656 год — в России ввели медные деньги вместо серебряных.

* 1770 год — Джеймс Кук открыл восточное побережье Австралии и назвал его Новый Южный Уэльс.

* 1841 год — американский писатель Эдгар Аллан По опубликовал первый в истории литературы детективный рассказ.

* 1865 год — в США впервые было объявлено о появлении безопасных спичек.

* 1901 год — открылся Большой зал Московской консерватории.

* 1902 год — супруги-ученые Мария и Пьер Кюри получили чистый радий.

* 1934 год — в СССР впервые присвоили звание Герой Советского Союза семерым летчикам, спасшим экипаж парохода «Челюскин».

* 1940 год — в США представили общественности первый электронный микроскоп.

* 1999 год — массовое убийство в американской школе «Колумбайн».

Кто родился 20 апреля

* В 1889 году родился Адольф Гитлер — фюрер нацистской Германии.

* В 1893 году родился Гарольд Ллойд — американский комедийный актер, лауреат премии «Оскар».

* В 1927 году родился Павел Луспекаев — актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР, лауреат Государственной премии.

* В 1943 году родилась Эди Седжвик — американская актриса, муза художника Энди Уорхола.

* В 1950 году родился Александр Лебедь — советский и российский политик и военный деятель, генерал-лейтенант.

Кто скончался 20 апреля • В 1912 году умер Брэм Стокер — ирландский писатель, автор романа «Дракула».

• В 1973 году умер Николай Симонов — советский актер театра и кино, народный артист СССР.

• В 1986 году умер Алексей Арбузов — советский драматург.

Кто отмечает дни рождения 20 апреля

* 82 года исполняется Владимиру Долинскому — советскому и российскому актеру, телеведущему.

* 77 лет исполняется Джессике Лэнг — американской актрисе, обладательнице двух «Оскаров», пяти «Золотых глобусов».

* 77 лет исполняется Александру Мальцеву — одному из величайших советских хоккеистов, двукратному олимпийскому чемпиону.

* 68 лет исполняется Вячеславу Фетисову — советскому и российскому хоккеисту, двукратному олимпийскому чемпиону, государственному деятелю.

* 60 лет исполняется Петру Кулешову — российскому актеру театра и кино, ведущему телевикторины «Своя игра».

* 58 лет исполняется Елене Вяльбе — российской лыжнице, трехкратной олимпийской чемпионке, президенту Федерации лыжных гонок России.

* 54 года исполняется Кармен Электре — американской модели и актрисе, звезде Playboy и сериала «Спасатели Малибу».

* 46 лет исполняется Басте (настоящее имя — Василий Вакуленко) — российскому рэп-исполнителю.