В сборной России футбол сравнили с театром

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев заявил, что судейские решения привели к тому, что футболисты стали симулировать и ждать свистка при каждом контакте. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Огромная проблема в том, что из‑за нынешнего судейства игроки начали при каждом столкновении валиться и ожидать свистка. У нас и так невысокая интенсивность игры, но теперь она совсем упала. Начался театр юного зрителя вместо футбола. Актерские действия вместо футбола», — сказал Писарев.

В 25-м туре «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо». Встреча, которая прошла в Махачкале, завершилась со счетом 1:0. На 78-й минуте матча мяч в свои ворота забил Никита Глушков. Благодаря этой победе петербуржцы набрали 55 очков и на один балл оторвались от «Краснодара».

Третье место за пять туров до финиша сезона занимает столичный «Локомотив (48), четвертое место с активом в 45 баллов занимает калининградская «Балтика», столько же очков у московского «Спартака».

Ранее в РФС назвали лидерство «Зенита» в РПЛ условным.