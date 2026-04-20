Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Землетрясение и цунами в ЯпонииВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

В сборной России футбол сравнили с театром

Владимир Астапкович/РИА Новости

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев заявил, что судейские решения привели к тому, что футболисты стали симулировать и ждать свистка при каждом контакте. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Огромная проблема в том, что из‑за нынешнего судейства игроки начали при каждом столкновении валиться и ожидать свистка. У нас и так невысокая интенсивность игры, но теперь она совсем упала. Начался театр юного зрителя вместо футбола. Актерские действия вместо футбола», — сказал Писарев.

В 25-м туре «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо». Встреча, которая прошла в Махачкале, завершилась со счетом 1:0. На 78-й минуте матча мяч в свои ворота забил Никита Глушков. Благодаря этой победе петербуржцы набрали 55 очков и на один балл оторвались от «Краснодара».

Третье место за пять туров до финиша сезона занимает столичный «Локомотив (48), четвертое место с активом в 45 баллов занимает калининградская «Балтика», столько же очков у московского «Спартака».

Ранее в РФС назвали лидерство «Зенита» в РПЛ условным.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
