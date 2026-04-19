«Нет нефти — нет денег»: Украина предложила Венгрии открыть «Дружбу» уже завтра в обмен на кредит ЕС

Евросоюз сообщил Венгрии о готовности Украины возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» уже завтра, 20 апреля, если Будапешт снимет вето на выделение Киеву кредита в €90 млрд. Об этом в соцсети X рассказал действующий венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

При этом он подчеркнул, что венгерская сторона настаивает на запуске нефтепровода до снятия вето, а не после .

«Через Брюссель мы получили от Украины сообщение о том, что они готовы возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» уже в понедельник при условии, что Венгрия разблокирует кредит ЕС в размере €90 млрд. Позиция Венгрии не изменилась: если не будет нефти, то не будет и денег»,

— написал глава венгерского правительства.

Орбан пообещал не препятствовать выдаче кредита при получении нефти. Также он напомнил, что передача Евросоюзом Киеву этих денег не будет налагать на Венгрию никакой ответственности или финансового бремени.

Что будет после Орбана

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, победу на которых одержала оппозиционная партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром, который станет новым премьер-министром — ожидается, что он сменит Орбана на посту уже в мае. Его называли проевропейским политиком, а одним из пунктов его предвыборной программы была разморозка приостановленных Евросоюзом субсидий Венгрии в размере €35 млрд.

При этом Мадьяр выступил против ускоренного принятия Украины в Евросоюз и признал, что, вопреки требованиям ЕС, Венгрия не может отказаться от российских энергоресурсов и намерена и дальше получать нефть по «Дружбе» .

«Новое правительство отдает предпочтение диверсификации энергоснабжения. Трубопровод «Дружба» также останется — Венгрия не может от него отказаться, даже если бы захотела. Россия останется на своем месте, и Венгрия тоже», — сказал он.

На пресс-конференции после объявления результатов выборов Мадьяр обещал, что, в отличие от предшественника, не намерен блокировать выделение Украине кредита . Хотя Венгрия не будет принимать непосредственного участия в финансировании Киева, она позволит сделать это другим, заявил Мадьяр.

Однако немецкая газета Berliner Zeitung утверждает, что Еврокомиссия вынуждена давить на Мадьяра, чтобы тот действительно снял наложенное Орбаном вето : по данным издания, будущий венгерский премьер не станет «просто так» передавать Украине европейские средства, необходимые его собственной стране. «Ключевой вопрос сейчас заключается в том, кто первым получит деньги: победитель выборов из Венгрии, страны — члена ЕС и НАТО, или [президент Украины] Владимир Зеленский», — говорится в материале.

Сам Мадьяр допустил, что снять вето на кредит может и предыдущая администрация Венгрии — если Киев восстановит работу нефтепровода до формирования нового правительства. Зеленский ранее обещал, что «Дружба» будет запущена уже до конца апреля — по его словам, нефтепровод якобы отремонтирован «не полностью, но достаточно, чтобы работать».

А 17 апреля Мадьяр объявил на пресс-конференции, что, по данным венгерской нефтегазовой компании MOL, прокачка нефти по «Дружбе» может возобновиться уже на следующей неделе. Кроме того, глава MOL Жолт Хернади планирует приехать в Россию для обсуждения вопросов, связанных с поставками.