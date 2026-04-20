Профессор заявил о проигрыше США в Иране

США проиграли Ирану в военном конфликте, и американцы на данный момент уже показали максимум свих военных возможностей. Об этом заявил профессор Университета Джонса Хопкинса Вали Наср в интервью изданию Yomiuri.

«Текущий строй в Иране укрепился после того, что он выжил в войне с США. С другой стороны, были нанесены удары по мировому престижу США, а их влияние на Ближнем Востоке поколебалось. США продемонстрировали пределы своих возможностей», — сказал Наср.

По его словам, Иран долгое время готовился к атаке США и Израиля. И, несмотря на военную мощь Вашингтона, Иран смог использовать слабые стороны американцев.

20 апреля телеканал CNN сообщил, что Иран выдвинул США требование смягчить санкции и разморозить активы Тегерана на сумму более $20 млрд в обмен на передачу иранских запасов обогащенного урана. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сказал, что Исламская республика не намерена вывозить обогащенный уран ни в США, ни куда-то еще.

19 апреля агентство IRNA сообщило об отказе Ирана от участия во втором раунде переговоров с США из-за завышенных требований Вашингтона, нереалистичных ожиданий, постоянной смены переговорной позиции, противоречий и из-за морской блокады Ирана. Однако турецкое агентство Anadolu со ссылкой на пакистанские источники сообщило о согласии Ирана на участие во втором раунде переговоров.

Ранее бывший соратник Трампа рассказал о «третьем варианте» для США в Иране.

 
