Японское метеоуправление понизило уровень опасности цунами после землетрясения

В Японии понизили уровень опасности цунами после землетрясения

Власти Японии понизили уровень опасности цунами после землетрясения магнитудой 7,7. Об этом пишет РИА Новости.

После землетрясения в ряде районов объявляли угрозу цунами. Сейчас ее снизили до предупреждения о цунами.

Как сообщало агентство Kyodo со ссылкой на управление пожарной охраны, более чем для 156 тысяч человек в Японии объявлена эвакуация после землетрясения магнитудой 7,5. Эвакуация объявлена в префектурах Хоккайдо, Аомори, Иавтэ, Мияги и Фукусима.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в префектуре Аомори, расположенной на северной окраине острова Хонсю. Жителей восточного побережья севера Японии предупредили о возможном цунами.

На атомной электростанции «Онагава» в префектуре Мияги проводится проверка на наличие возможных отклонений. На АЭС «Фукусима-1» идет проверка на предмет возможных новых аномалий. Аналогичная проверка осуществляется и на АЭС «Фукусима-2». Также проверяется АЭС «Хигасидори» в префектуре Аомори.

Ранее у побережья Южных Курил было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7.